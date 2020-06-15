В Иркутской области зафиксирован самый большой суточный прирост заразившихся коронавирусом

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Самый большой прирост заразившихся новым коронавирусом зафиксирован в Иркутской области, где за сутки выявили 319 человек с инфекцией. Об этом в понедельник сообщил региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

"4 568 подтвержденных случаев, плюс 319 за сутки", - говорится в сообщении оперштаба.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что для Иркутской области это рекордный суточный прирост. Заражение происходит внутри региона. Среди заразившихся - 1 425 вахтовых рабочих, за сутки их число выросло на одного.

За время пандемии в Иркутской области 1 199 человек выздоровели, 20 умерли. В регионе до 21 мая продлен режим самоизоляции, его рекомендовано соблюдать гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. При этом все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах.