Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

БАРНАУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве. В письме губернатор сообщил о необходимости отстранить от должности Горбунова, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Виктор Томенко считает необходимым отстранить от занимаемой должности действующего главу Славгорода Сергея Горбунова. Губернатор направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку", - говорится в сообщении.

Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом.

Группа депутатов горсобрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города в отставку. Вопрос будет рассмотрен на сессии 16 июня. В соответствии с уставом Славгорода, исполняющим обязанности главы города может быть назначен один из действующих заместителей.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК по региону, 29 мая глава города получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из компаний. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключение договоров в обход процедур закупки. Кроме того, при допросе чиновник признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.