Вода ушла из подтопленных домов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Вода ушла из домов в поселках на юге Красноярского края, ранее подтопленных из-за сильных ливней и разлива рек. Об этом в понедельник сообщило краевое агентство ГО и ЧС.

Сильные дожди прошли в центральных и южных районах края 7 июня. Они вызвали подъем рек и подтопление в 12 населенных пунктах региона. Спад уровня рек начался в конце прошлой недели.

"Рабочая группа краевого правительства совершила облет южных районов края, пострадавших от дождевого паводка. Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время паводковая ситуация в крае стабилизировалась, уровень воды в реках центральных и южных районов падает, подтопленных домов нет. Тем не менее, в ряде населенных пунктов организовано дежурство сотрудников МЧС и краевых спасателей, с помощью гидропостов проводится ежесуточный мониторинг уровня воды в реках. Сил и средств для оперативного реагирования достаточно", - сообщили в ГО и ЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю сообщили журналистам, что вода остается только на 23 приусадебных участках в Ермаковском районе в селах Ермаковское и Жеблахты. Жители населенных пунктов Манского, Партизанского, Ермаковского, Ирбейского, Саянского, Курагинского и Шушенского районов возвращаются к привычной жизни.

По данным МЧС, 15 июня на территории центральных и южных районов края ожидаются дожди. На реках Оя, Кебеж, Мана и их притоках возможен резкий подъем уровня воды.

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