В Сибири вдвое выросло число желающих обучаться в вузах Минобороны

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военные комиссариаты отобрали более 4 тыс. кандидатов для поступления в вузы Минобороны РФ на территории Сибирского федерального округа, число желающих обучаться в военных вузах сибиряков по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"В целях недопущения распространения короновоирусной инфекции набор абитуриентов в военные вузы будет проводиться специально сформированными выездными группами от вузов под руководством заместителей начальников образовательных организаций и начальников кафедр. В состав групп также войдут специалисты профессионального психологического отбора, физической подготовки. Отбор кандидатов для поступления на первые курсы вузов будет проходить на базе военного комиссариата региона", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованными для поступления на первые курсы вузов у кандидатов в Сибири стали Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, Воронежское ВВАИУ, Санкт-Петербургская военная академия связи. Набор абитуриентов будет завершен к 10 августа.