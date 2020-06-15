Глава Новосибирской области предложил ввести режим ЧС в районах, где зафиксирована засуха

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории районов на юго-западе региона, где зафиксирована засуха. Об этом сообщил Травников в понедельник в ходе оперативного совещания областного правительства.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

"Прогнозы на дожди на прошедшей неделе не оправдались, и в отдельных районах области ситуации практически чрезвычайная - гибнут посевы, есть риски срыва планов по заготовке кормов. Если есть основания, предлагаю вводить режим чрезвычайной ситуации на территории тех районов, где наблюдается засуха", - сказал Травников.

Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал ранее Лещенко, аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, дефицит осадков и суховеи будут наблюдаться в степных районах Новосибирской области в течение всего лета.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.