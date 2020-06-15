В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных бывшего "Усольехимпрома"

"Превышены в 1,5 раза предельно-допустимые концентрации по азоту. Загрязнение воды азотсодержащими органическими веществами. Это умеренно опасные вещества", - сказал собеседник агентства.

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Превышение в 1,5 раза предельно-допустимых концентраций (ПДК) азота зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в реке Ангаре в Иркутской области после утечки из неэксплуатируемых более 10 лет канализационно-очистных сооружений (КОС) бывшего предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в водозаборах вода соответствует нормативам.

Пресс-служба правительства Иркутской области 11 июня сообщила, что в городе Усолье-Сибирское из КОС произошел выброс органического вещества, которое попало в Ангару. В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре ТАСС уточнили, что КОС не эксплуатируются более 10 лет и находятся на территории бывшего "Усольехимпрома". По предварительной информации, произошел прорыв дамбы на иловых площадках.

Городской водозабор находится на другой реке, а в населенных пунктах ниже по Ангаре приняли превентивные меры по контролю качества питьевой воды и дополнительному обеззараживанию. Угрозы для населения нет. Следственным управлением СК по региону организована доследственная проверка.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году крупнейшего за Уралом предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами, периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.