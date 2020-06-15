В атмосфере Омска зарегистрировали превышение норматива содержания сероводорода

ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зафиксировала в атмосфере превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и взвешенных частиц. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Отбор проб проходил в районе северо-западной промышленной площадки. Результаты замеров в разных точках показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. На автоматизированном посту на ул. 4 Поселковой в 04:40 было зафиксировано превышение ПДК по взвешенным частицам РМ2.5 - 1,08", - сказали в пресс-службе, уточнив, что передвижная лаборатория в разных точках зарегистрировала превышение ПДК сероводорода.

Собеседник агентства отметил, что все крупнейшие предприятия северо-западной промышленной зоны подлежат федеральному экологическому надзору. "У Минприроды нет полномочий проводить проверки на таких объектах, поэтому все данные переданы в Управление Росприроднадзора", - сказал он. Информация об экологической обстановке в городе также передана в МЧС и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.