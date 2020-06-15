"Транснефть" сообщила, что основной объем дизтоплива на месте ЧП под Норильском собран

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Транснефть" с момента начала работ по ликвидации последствий ЧП под Норильском собрала 8,42 тыс. куб. м жидкости с содержанием дизтоплива. Основной объем дизтоплива с поверхности реки собран. Об этом говорится в сообщении компании.

"По состоянию на 10:00 15 июня 2020 года выполнен сбор нефтепродукта с водной поверхности в объеме 8420 куб м., за сутки 620 куб. м. Продолжаются работы по сбору нефтепродукта на 6 рубежах (загрязненный участок р. Амбарная)", - сообщает компания. Ранее представитель "Транснефти" Игорь Демин отмечал, что концентрация нефтепродуктов в собранной жидкости составляет от 97% и выше.

"Основной объем ДТ с русла реки собран, три звена переброшены на озеро протоку и на старицу - район 5 рубежа", - добавляет "Транснефть".

В настоящее время на месте ЧП работают 7 аварийных бригад компании на шести рубежах общей численностью 102 человека. Ведется сбор нефтепродукта 16 нефтесборщиками с водной поверхности с закачкой в емкости временного хранения АО "Транснефть - Сибирь" ВХН-10 - 22 шт. и ВХН-100 - 1 шт. с дальнейшей перекачкой в установленные "Норникелем" хранилища большего объема.

Помимо "Транснефти", из нефтяников на месте происшествия ликвидировать последствия ЧП помогает "Газпром нефть".