Морспасслужба доставит новое оборудование для ликвидации разлива топлива под Норильском

"Планируется доставка дополнительного оборудования - трех комплектов нефтесборных насосных систем. Сейчас в Норильске 12 таких установок из наших филиалов, но используются не все: они разных типов, для работы в разных условиях. Сейчас больше всего пользы приносят те, которые позволяют собрать пленку с поверхности воды", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что темпы сбора нефтепродуктов за последние дни выросли - например, за минувшие сутки только специалистами Морспасслужбы собрано 1,3 тыс. кубометров воды с топливом. "Стали собирать быстрее благодаря тому, что задействовали более эффективное оборудование. Кроме того, сейчас есть куда выкачивать эту воду - в первые же дни не было так много емкостей. Сейчас все 32 емкости постоянного хранения заполнены, заполняются емкости временного хранения", - пояснил представитель Морспасслужбы.

По его данным, ведется сбор нефтепродуктов в основном русле реки Амбарная и в протоках, куда попала часть топлива после подъема воды в реке. Сбор нефтепродуктов в протоках осложняется тем, что они мелкие, и вместе с водой и топливом в установки попадают ил, песок и прочее, а значит, установки приходится часто прочищать. Кроме того, при необходимости спасатели готовы начать работу по уборке нефтепродуктов, попавших на берега реки, соответствующее оборудование и навыки у них есть.