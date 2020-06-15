Источник: холдинг "Топпром" в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты налогов

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по фактам уклонения от уплаты 89 млн рублей налогов на прибыль руководством угольной компании, гендиректор которой обвиняется в коммерческом подкупе импортеров, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Речь идет о крупном холдинге "Топпром" и его гендиректоре Владимире Честнейшине, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы.

"В период с января 2014-го по декабрь 2016 года руководство угольного предприятия уклонилось от уплаты налога на прибыль организации. Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный полученный доход от реализации угольной продукции. В результате в бюджетную систему РФ не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что точная сумма неуплаченных налогов будет установлена в ходе следствия после получения результатов экономической экспертизы.

Данное уголовное дело стало уже третьим, где фигурируют топ-менеджеры холдинга, все они были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России в Кемеровской области. В середине апреля ТАСС сообщал об аресте гендиректора "Топпром" Владимира Честнейшина, его подозревают в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в размере $5 тыс. закупать уголь по завышенной цене. В конце мая стало известно, что директор входящей в состав холдинга обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха подозревается в злоупотреблении полномочиями, чтобы путем банкротства юридического лица обогатительной фабрики уйти от ответственности за загрязнение мышьяком сельскохозяйственной земли в Новокузнецком районе.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входит шахта "Юбилейная" и три обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто".

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