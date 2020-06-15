В избирком Иркутской области подал документы второй кандидат в губернаторы

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Партия "Родина" выдвинула в губернаторы Иркутской области председателя своего регионального совета 45-летнего Максима Евдокимова, который стал вторым претендентом на этот пост. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

"Сегодня, 15 июня, в избирательную комиссию Иркутской области представил документы о выдвижении в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Максим Евдокимов. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии "Родина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе избиркома ТАСС уточнили, что Евдокимов работает техническим директором ООО "Импортрусь" и возглавляет региональный совет партии "Родина" в Иркутской области.

Кандидат может приступить к сбору подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона ушел в отставку коммунист Сергей Левченко. 11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев первым подал документы в избирком региона для участия в выборах. Он баллотируется в порядке самовыдвижения. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил ТАСС, что партия поддержит кандидатуру Кобзева.

Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.