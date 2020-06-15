В Новосибирске на аэродроме Толмачево прошла первая совместная репетиция парада Победы

ТАСС, 15 июня. Первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске 24 июня, прошла на территории военного аэродрома Толмачево, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, а также силовых структур региона. В составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", бронированные автомобили марки "Тигр", БТР, комплексы С-400, "Панцирь-С1", артиллерийские установки "Нона-СВК", "Урал-4320" с 2А65 "Мста-Б", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к участию в совместной репетиции парада были допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие обязательный медицинский осмотр военными медиками. "Военнослужащие войск РХБЗ произвели дезинфекцию площадки, на которой проходила совместная репетиция, дезинфекцию военной техники, а также транспорта, на котором происходила перевозка военнослужащих к месту проведения репетиции", - уточнили в пресс-службе.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.