В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщал ТАСС, в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома № 18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид девочке около трех лет.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). В настоящее установлена личность подозреваемой, ею оказалась женщина 1967 года рождения, пострадавшая девочка - ее внучка", - сообщили в пресс-службе.

Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия.