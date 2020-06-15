Мэр Новосибирска заявил о необходимости открытия городского зоопарка

"Сбой в работе из-за коронавируса серьезно ударил по бюджету зоопарка. <…> Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 млн рублей. <…> Самое верное решение - открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять", - сказал Локоть журналистам.

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших зоопарков России в Новосибирске, который из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки в примерно 31 млн рублей, необходимо открыть, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр сообщил, что поднимет вопрос об открытии зоопарка на ближайшем заседании оперативного штаба. Он отметил, что руководством зоопарка разработаны правила, по которым зоопарк может работать в текущих условиях. В частности, это обязательный масочный режим, а также ограничение числа посетителей.

Как сообщил директор зоопарка Андрей Шило, зоопарк готов запустить посетителей из расчета в 50 человек на гектар. Продажа билетов в этом случае будет организована в режиме онлайн, в учреждение будут запускать 300 человек каждый час. Также будет проводиться санитарная обработка всех поверхностей, а для контроля за соблюдением масочного режима будет увеличен штат охраны.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.