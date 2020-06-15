Мэр Новосибирска заявил о необходимости открытия городского зоопарка

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших зоопарков России в Новосибирске, который из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки в примерно 31 млн рублей, необходимо открыть, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Сбой в работе из-за коронавируса серьезно ударил по бюджету зоопарка. <…> Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 млн рублей. <…> Самое верное решение - открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять", - сказал Локоть журналистам.
Мэр сообщил, что поднимет вопрос об открытии зоопарка на ближайшем заседании оперативного штаба. Он отметил, что руководством зоопарка разработаны правила, по которым зоопарк может работать в текущих условиях. В частности, это обязательный масочный режим, а также ограничение числа посетителей.
Как сообщил директор зоопарка Андрей Шило, зоопарк готов запустить посетителей из расчета в 50 человек на гектар. Продажа билетов в этом случае будет организована в режиме онлайн, в учреждение будут запускать 300 человек каждый час. Также будет проводиться санитарная обработка всех поверхностей, а для контроля за соблюдением масочного режима будет увеличен штат охраны.
Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.