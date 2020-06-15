Превышение ПДК фосфата в 500 раз выявили в Ангаре после выброса с "Усольехимпрома"

"Зафиксировано превышение [предельно допустимой] концентрации по аммонию в 360 раз, по фенолу - в 80 раз, фосфату - в 500 раз. Это характерно для неочищенных хозяйственно-бытовых стоков", - сказал собеседник агентства.

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола, аммония и фосфата зафиксировано в реке Ангаре в Иркутской области после утечки из неэксплуатируемых более 10 лет канализационно-очистных сооружений (КОС) бывшего предприятия "Усольехимпром". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что определить точный объем поступивших в Ангару загрязняющих веществ невозможно. Причина, по которой произошла утечка, устанавливается. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства, утечка из ветхой иловой карты канализационных очистных сооружений происходила через дренажную канаву. Специалисты предполагают, что карту могли переполнить талые, дождевые или грунтовые воды. Общий объем воды с илом, находящейся в карте, оценивается ориентировочно в 30-40 тыс. кубометров.

Пресс-служба правительства также сообщила, что на трех неэксплуатируемых КОС Усолье-Сибирского усилят мониторинг, там установят видеокамеры. Это позволит понять, пользуются ли этими очистными сооружениями сторонние организации.Как сообщал ТАСС, в Ангаре в районе утечки также зафиксировано превышение ПДК азота в полтора раза. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в водозаборах вода соответствует нормативам.

Пресс-служба правительства Иркутской области 11 июня сообщила, что в городе Усолье-Сибирское из КОС произошел выброс органического вещества, которое попало в Ангару. В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре ТАСС уточнили, что КОС не эксплуатируются более 10 лет и находятся на территории бывшего "Усольехимпрома". Угрозы для населения нет. Следственным управлением СК по региону организована доследственная проверка.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами, периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.

В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлены подробности в третьем и четвертом абзацах.