В Иркутске отменили шествие в честь 75-летия Победы из-за неблагоприятной эпидобстановки

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Торжественное шествие в честь 75-летия Победы, которое планировалось провести в сокращенном варианте и без зрителей 24 июня, отменили в Иркутске. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Предполагалось, что будет в усеченном виде возле Вечного огня проход двух парадных "коробок" с возложением гирлянды, но в связи с коронавирусом это мероприятие тоже отменяется. Уже на подписи у губернатора письмо на имя начальника Иркутского гарнизона о том, что 24 июня в связи с ситуацией с коронавирусом торжественных мероприятий не будет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие, возможно, перенесут на другую дату. Шествия "Бессмертного полка", которое должно было состояться 26 июля, в Иркутске также не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по молодежной политике.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, число заразившихся достигло 4 тыс. 747 человек, за сутки прирост составил 179 человек. За время пандемии в регионе 1 тыс. 316 человек выздоровели, 20 умерли. Среди заразившихся выявлены 1 тыс. 425 вахтовых рабочих. Если в мае высокие темпы прироста заразившихся были среди вахтовиков, то сейчас, по данным оперштаба, отмечается внутрисемейное распространение инфекции.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, отменили из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День Военно-Морского флота России.