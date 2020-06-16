Роспотребнадзор проверяет ситуацию со вспышкой коронавируса в онкодиспансере на Алтае

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводит проверку после вспышки коронавируса в расположенном в Барнауле краевом онкодиспансере, сообщили во вторник в ответе на запрос ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщал ТАСС 2 июня, тесты на коронавирус в диспансере оказались положительными примерно у 70 человек. На карантин до 10 июня была полностью закрыта база на ул. Никитина, на второй площадке в краевом онкоцентре "Надежда" также был введен двухнедельный карантин из-за выявления вируса у двух сотрудников. Как отметила ранее на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, в 10 случаях пациент онкодиспансера уезжал из больницы, а положительный результат его обследований на коронавирус поступал позднее.

"Проверка по ситуации со вспышкой COVID-19 в Алтайском краевом онкодиспансере проводится, как внутренняя, так и внешняя. Сроки ее завершения на данный момент не известны. Так как длительная остановка работы онкослужбы может привести к негативным последствиям в лечении пациентов, руководство центра предприняло все усилия, чтобы сократить период карантина. По этой причине и согласно п. 5.7. санитарно-эпидемиологических правил, подписанных главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, было принято решение о закрытии отделений на прием и максимальной выписке пациентов для проведения противоэпидемических мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве края отметили, что все ключевые действия и решения по урегулированию вспышки коронавируса в онкодиспансере, согласно регламенту, обсуждаются и предпринимаются по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, случаи, когда результаты тестирования стали известны только после возвращения пациентов онкодиспансера домой, были выявлены в Мамонтовском, Завьяловском, Рубцовском районах и Заринске. Пациентов и контактировавших с ними помещали на самоизоляцию, проводили эпидмероприятия, лабораторные исследования.

"Это случай, когда на момент фиксации основного заболевания и появления коронавирусной инфекции в онкодиспансере результата анализов не было. В тех случаях, когда был результат понятен, мы перегоспитализировали пациентов, и лишь впоследствии, когда доходили результаты анализов, в районах (куда уехали пациенты) проводились противоэпидемические мероприятия", - отметил на пресс-конференции министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Об эпидситуации

В Алтайском крае, по данным оперштаба региона на 15 июня, выявлено 2 867 случаев коронавируса. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.