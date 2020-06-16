Арестованного по подозрению в коррупции мэра Славгорода сняли с должности

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты горсовета Славгорода Алтайского края на сессии во вторник сняли с должности главу города Сергея Горбунова, который находится под домашним арестом по подозрению во взятке. И. о. главы города назначена его заместитель Людмила Подгора, сообщили ТАСС в собрании депутатов города.

Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом. 15 июня пресс-служба правительства края сообщила, что губернатор Виктор Томенко направил в адрес горсобрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные федеральным законом, и являются основанием для отставки. Группа депутатов горсобрания внесла в обращение об удалении главы города в отставку.

"Из 19 депутатов на сессии сегодня присутствовали 15. Решение было принято единогласно по двум вопросам: удален в отставку глава Сергей Горбунов, назначена и. о. главы Славгорода Людмила Подгора (заместитель главы - прим. ТАСС). Она будет руководить городом до избрания нового главы муниципального образования", - пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК по региону, 29 мая глава города получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из компаний. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключение договоров в обход процедур закупки. Кроме того, при допросе чиновник признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.