Все пострадавшие от паводка районы в Красноярском крае освободились от воды

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Группировка МЧС РФ завершила работу в районах Красноярского края, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"На территории Красноярского края паводковая обстановка стабилизировалась. В настоящее время все подтопленные жилые дома и приусадебные участки освободились от воды. На сегодняшний день сотрудники МЧС России и спасатели работы по ликвидации последствий паводковой обстановки завершили", - сказали в пресс-службе.

В первых числах июня из-за дождей в реках в центральных и южных районах Красноярского края произошло повышение уровня воды. Было подтоплено 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в 14 населенных пунктах. В трех районах края было затруднено автомобильное и железнодорожное движение, повреждено три моста. Общая группировка, участвовавшая в ликвидации последствий паводка, составила 474 человека и 158 единиц техники.