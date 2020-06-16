Глава Республики Алтай призвал усилить контроль за соблюдением санитарных правил

ТАСС, 16 июня. Председатель правительства Республики Алтай, глава региона Олег Хорохордин призвал глав районов усилить контроль за соблюдением санитарных правил в районах республики - несмотря на запреты и режим самоизоляции, в регионе до сих пор проводят семейные массовые праздники, свадьбы и юбилеи. Об этом сообщает во вторник оперштаб региона.

9 июня оперштаб региона сообщил, что в связи с ростом числа лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кош-Агачском районе в нем вводятся дополнительные ограничительные меры. С 10 июня гражданам был запрещен въезд и выезд с территории района, кроме тех, кто имеет там регистрацию по месту жительства, а с 11 июня выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех граждан, независимо от регистрации по месту жительства. В Кош-Агачском районе выявлено больше всего случаев коронавируса в регионе - 123 из 300 зарегистрированных.