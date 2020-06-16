Глава Республики Алтай призвал усилить контроль за соблюдением санитарных правил

ТАСС, 16 июня. Председатель правительства Республики Алтай, глава региона Олег Хорохордин призвал глав районов усилить контроль за соблюдением санитарных правил в районах республики - несмотря на запреты и режим самоизоляции, в регионе до сих пор проводят семейные массовые праздники, свадьбы и юбилеи. Об этом сообщает во вторник оперштаб региона.
9 июня оперштаб региона сообщил, что в связи с ростом числа лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кош-Агачском районе в нем вводятся дополнительные ограничительные меры. С 10 июня гражданам был запрещен въезд и выезд с территории района, кроме тех, кто имеет там регистрацию по месту жительства, а с 11 июня выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех граждан, независимо от регистрации по месту жительства. В Кош-Агачском районе выявлено больше всего случаев коронавируса в регионе - 123 из 300 зарегистрированных.
"Запрет на массовые мероприятия никто не отменял. В Кош-Агачском районе за последнюю неделю выявлено свыше 60 случаев заболевания. Такая вспышка является в том числе результатом несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима, проведения различных "домашних" мероприятий в селах с привлечением большого количества гостей. В условиях пандемии это недопустимо", - цитирует оперштаб Хорохордина.
Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов назвал эпидситуацию в Горном Алтае напряженной - неблагополучная ситуация складывается в Кош-Агачском районе, где несмотря на ограничительные меры, проводят свадьбы, юбилеи, памятные семейные мероприятия, не всегда соблюдается масочный режим. В оперштабе отмечают, что режим самоизоляции и обязательный масочный режим действуют в республике до особого распоряжения. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, кроме объектов с медлицензией, приостановлена до 22 июня.
Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. человек проживают в единственном городе региона Горно-Алтайске, около 70% - в сельской местности. Кош-Агачский район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам Крайнего Севера, население - около 20 тыс. человек.