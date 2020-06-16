Летчики провели первую тренировку воздушной части парада Победы в Новосибирске

ТАСС, 16 июня. Авиация Центрального военного округа провела во вторник первую тренировку воздушной части парада Победы, который пройдет 24 июня в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Сегодня в небе над Новосибирской областью состоялась первая тренировка экипажей 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа. В параде будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.

Как ранее сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, на территории округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.