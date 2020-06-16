Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам супругов, истязавших сына

КЕМЕРОВО, 16 июня. /ТАСС/. Кемеровский суд приговорил родителей восьмилетнего мальчика, которые избивали сына шлангом, к 3 годам лишения свободы условно каждого, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Ребенок был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летней и 47-летнему супругам из города Топки. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"). <…> Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что с августа по октябрь 2019 года осужденные регулярно применяли к ребенку физическое насилие. "Например, если тот задерживался на улице или получал плохую оценку в школе, мать била сына шлангом. <…> А за то, что мальчик взял мобильный телефон, отец нанес ему несколько ударов рукой по затылку, а затем куском резинового шланга. Несмотря на это, мальчик заступался за мать, если супруги ругались между собой. Однажды в такой момент отец оттолкнул сына и сдавил руками его шею", - уточнили в следственных органах.

На сложившуюся ситуацию обратили внимание соседи, которые и обратились в полицию с просьбой проверить возможные факты издевательства над ребенком. Ранее семья не состояла на профилактическом учете и не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент ребенок находится в социальном учреждении. В органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.