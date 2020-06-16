Новосибирская область получила 214 млн рублей на докапитализацию фонда микрофинансирования

"Мы знаем, что буквально две недели назад состоялось решение федерального центра о докапитализации региональных фондов микрофинансирования. И уже буквально вчера это решение состоялось на территории Новосибирской области. Наш фонд микрофинансирования докапитализирован на 214 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Гончаров.

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Новосибирской области получил из федерального бюджета 214 млн рублей на докапитализацию. Это позволит воспользоваться мерами поддержки в период пандемии большему числу предпринимателей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

По словам главы регионального Минпромторга, в настоящий момент в фонд поступило 65 обращений от малого и среднего бизнеса, все они одобрены. Среди мер поддержки, предлагаемых фондом, - изменение графиков гашения основного долга, продление сроков микрозаймов до трех лет, переносы сроков гашения на более поздние. Кроме того, как отметил Гончаров, у предпринимателей появилась возможность увеличить максимально возможную сумму микрозайма на пополнение оборотных средств. Увеличена максимальная сумма микрозайма без залога до 300 тыс. рублей.

При этом по Гарантийному фонду (организация выступает перед банками поручителем за предпринимателя - прим. ТАСС), как уточнил Гончаров, принято 63 решения по пролонгации договоров поручительств при предоставлении кредитного договора на льготный период. Выдано 37 поручительств на сумму 245 млн рублей.

Согласно данным налоговой службы, приведенным Андреем Гончаровым, из субъектов МСП в перечень пострадавших отраслей Новосибирской области попали 37,7 тыс. налогоплательщиков. Из них почти 10,5 тыс. юрлиц и более 27 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также Гончаров добавил, что в области уже насчитывается почти 13 тыс. самозанятых.

Ранее пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала, что капитализация в 2020 году региональных Гарантийного фонда и фонда микрофинансирования, средства которых могут быть использованы на поддержку бизнеса в связи с пандемией, оценивается более чем в 3 млрд рублей.