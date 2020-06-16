В Алтайском крае началось досрочное голосование по поправкам к Конституции

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Процедура досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ началась во вторник в Алтайском крае, его участниками станут около 4,5 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Алтайский край - крупный аграрный регион с населением около 2,3 млн человек, около 45% жителей региона проживают в сельской местности.

"Решением избиркома края с 16 июня для соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий даны разрешения начать голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. <...> Мы видим необходимость в организации [досрочного] голосования на 28 территориях муниципальных образований в отношении 77 участковых избиркомов. Около 4,5 тыс. человек [живут] в труднодоступных поселках, куда планируется приезд участковой комиссии", - сказала Акимова.

Бюллетени направлены в территориальные избиркомы - всего голосовать досрочно будут в крае около 0,26% всех, кто имеет право голоса. К примеру, в нескольких селах Ельцовского района жители сами пожелали проголосовать досрочно, так как живут очень далеко от основных трасс, некоторые комиссии приедут туда, где в поселках зарегистрированы лишь по 1 - 2 человека. В выездном формате с 25 июня в крае будут работать еще около 200 избирательных участков. Акимова пояснила, что это не обязательно сельское районы - такая выездная система будет и в пригороде Барнаула, чтобы избежать скопления людей и препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Поправки к конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.