ПДК нефтепродуктов в водоемах Норильска превышена более чем в 500 раз

ТАСС, 16 июня. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах в Норильске превышена более чем в 500 раз. Об этом ТАСС сообщили во вторник в оперативных службах.

"По результатам проб забора воды зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений, установленных на реке Амбарной, в 523 раза, за боновыми заграждениями - в 10,6 раза", - сказал собеседник агентства. Всего специалисты взяли 325 проб воды, 16 проб донных отложений и 41 пробу грунта.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники.