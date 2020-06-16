Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения в Красноярском крае

"На Ванкорском месторождении выявлено 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников подрядной организации. Работники оперативно доставлены в медучреждение. Круг контактировавших лиц определен и временно изолирован. Общежитие, где проживали инфицированные, закрыто на карантин", - говорится в сообщении.

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у 11 сотрудников подрядной организации на Ванкорском нефтегазовом месторождении в Красноярском крае. Об этом говорится в совместном комментарии пресс-службы правительства региона и ООО "РН-Ванкор" (дочка "Роснефти", является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера), предоставленном ТАСС.

Уточняется, что на месторождении созданы обсерваторы и изоляторы. Усилен штат медицинского персонала, постоянно проводится термометрия и медицинский контроль состояния здоровья работников. Весь персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, на месторождение завезены антисептические средства, а также установлены бактерицидные дезинфекторы воздуха. В местах общего скопления людей, а также в жилых помещениях месторождения проведена дезинфекция.

"Все противоэпидемиологические мероприятия на месторождении осуществляются в соответствии с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора. На производственных объектах введен особый рабочий график для минимизации контактов между группами работников. Соблюдаются требования по соблюдению социальной дистанции", - отмечается в сообщении.

Все производственные процессы на месторождении ведутся в штатном режиме.

В Красноярском крае зарегистрировано 6 813 случаев коронавируса, 158 - за последние сутки. Темп прироста за сутки - 2,4%.