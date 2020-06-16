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Вывозной рейс из Бангкока прилетел с российскими туристами в Новосибирск

На борту самолета находились 119 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 16 июня /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 со 119 российскими туристами прилетел в новосибирский международный аэропорт Толмачево, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет вылетел из Бангкока в 11:48 по местному времени (7:48 мск) по маршруту Бангкок-Новосибирск. На борту находились 119 пассажиров.

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов до 21 июня. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа.

Россия из-за пандемии с 1 февраля поэтапно ограничивала международное авиасообщение, с 27 марта были закрыты абсолютно все рейсы за рубеж, за исключением вывозных, грузовых и почтовых.

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ТаиландРоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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