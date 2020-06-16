Глава Минприроды поддержал идею создания рыборазводного завода в Норильске

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Местные жители и эксперты предложили главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину создать рыборазводный завод для восполнения водных биоресурсов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Министр эту идею поддерживает, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"От выбора метода утилизации собранных нефтепродуктов как на суше, так и на воде, до восполнения ресурсов. В частности, местные жители и эксперты высказали предложения по строительству рыборазводного завода для восполнения водных биоресурсов", - приводятся в сообщении слова министра во время визита в Норильск.

В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что Кобылкин эту идею поддерживает.

По мнению министра, сегодня необходимо сконцентрировать усилия на разработке комплексного плана по восстановлению хрупкой арктической экосистемы.