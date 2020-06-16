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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава Минприроды поддержал идею создания рыборазводного завода в Норильске

Таким образом планируется восполнить водные биоресурсы после аварии на ТЭЦ-3

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Местные жители и эксперты предложили главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину создать рыборазводный завод для восполнения водных биоресурсов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Министр эту идею поддерживает, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

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"От выбора метода утилизации собранных нефтепродуктов как на суше, так и на воде, до восполнения ресурсов. В частности, местные жители и эксперты высказали предложения по строительству рыборазводного завода для восполнения водных биоресурсов", - приводятся в сообщении слова министра во время визита в Норильск.

В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что Кобылкин эту идею поддерживает.

По мнению министра, сегодня необходимо сконцентрировать усилия на разработке комплексного плана по восстановлению хрупкой арктической экосистемы.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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