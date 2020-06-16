"Норникель" разработает программу рекультивации территории после разлива ГСМ

"Мы приступили к разработке проекта рекультивации загрязненных участков и проведению восстановительных работ. Нами разрабатываются мероприятия по утилизации отходов, мы смотрим возможность транспортировки в безопасное место собранной водотопливной смеси и ее обеззараживание, утилизация отходов", - сказал Липин.

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. "Норникель" начал разработку проекта рекультивации территорий, загрязненных в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом во вторник сказал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") Сергей Липин на совещании по вопросу минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

По его словам, компания будет изучать состояние кормовой базы водных биоресурсов в реках Амбарная и Далдыкан, проводить мероприятия по их искусственному восстановлению.

По данным оперштаба, в рамках ликвидации последствий разлива топлива уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водотопливной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн. Кроме того, до 63,1 тыс. кв. м увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.