С места разлива топлива под Норильском вывезли около 70% загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Около 70% загрязненного ГСМ грунта, планируемого к вывозу после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, помещено в специальные бетонные ангары. Об этом сказал журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Дяченко пояснил, что в зоне ЧП проводится выемка насыпного грунта, который скопился за время существования самой ТЭЦ и близлежащего Надеждинского металлургического завода. Этот грунт будет храниться в крытых ангарах на бетонном основании.

"На сегодняшний момент вывезено около 70 тыс. тонн этого грунта. По нашим оценкам, [предстоит вывезти] около 100 тыс. тонн, но, естественно, по мере того, как его вынимаем, мы смотрим за степенью проникновения дизельного топлива <...> и будем вынимать только тот грунт, который подвергся загрязнению", - сказал Дяченко.

По его словам, компания намерена найти наиболее приемлемый способ снижения опасности вывезенного грунта.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.