Количество выявленных случаев коронавируса на Алтае за сутки выросло на 10%

ТАСС, 17 июня. Коронавирус за последние сутки выявили у 34 человек в Республике Алтай - прирост составил 10% от общего числа и стал самым большим за время пандемии в регионе. Всего на сегодня в республике зафиксировано 334 случая коронавируса, сообщает в среду региональный оперштаб.

Ранее глава региона Олег Хорохордин призвал глав районов усилить контроль за соблюдением санитарных правил в районах - несмотря на запреты и самоизоляцию, до сих пор проводятся семейные массовые праздники, свадьбы и юбилеи. Одним из самым проблемных стал Кош-Агачский район, где выявлено больше всего случаев коронавируса в регионе - с 11 июня выезд с территории района запрещен для всех независимо от регистрации. Режим самоизоляции и обязательный масочный режим действуют в республике до особого распоряжения. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, кроме объектов с медлицензией, приостановлена до 22 июня.

"На 16 июня выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, она подтвердилась у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у ребенка. Также вирус подтвержден у девяти жителей Горно-Алтайска и двух жителей Улаганского района. С учетом этого на данный момент всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 334 случая заболевания, в том числе 146 - в Кош-Агачском районе", - сообщает оперштаб.

Выздоровели три пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Кош-Агачского районов. По данным на утро 17 июня, 145 человек выписаны из медучреждений. За весь период пандемии в республике на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 28 168 человек.