Новосибирский спецназ во время парада Победы впервые пройдет с новейшими АК-12

ТАСС, 17 июня. Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, во время парада Победы в Новосибирске впервые пройдут в парадном строю с новейшими автоматами Калашникова АК-12, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Новейшее АК-12 поступили на вооружение соединения специального назначения в конце марта 2020 года. Военнослужащие уже проверили возможности автомата на занятиях по тактико-специальной подготовке, а сейчас приступили к тренировкам с новейшим образцом оружия", - говорится в сообщении.

АК-12 - 5,45 мм. разработан концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы в Новосибирске состоится 24 июня в 10:00 по местному времени. В нем примут участие более двух тыс. человек.