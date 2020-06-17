Новосибирское предприятие запустит в производство биосенсоры для диагностики коронавируса

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Объединенный завод "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ" (НЗПП с ОКБ) и "Восток" (входит в ГК "Элемент") планирует в 2021 году запустить промышленное производство биосенсоров для диагностики коронавируса. Разработка позволит проводить тесты в короткие сроки и с низкой стоимостью, сообщил в среду ТАСС замгендиректора предприятия по научной работе Александр Глухов.

"Мы планируем со следующего года запустить биосенсор в промышленное производство с объемом выпуска от 5 тыс. изделий в год. На сегодня биосенсор успешно прошел проверку в экспериментах по выявлению рака молочной, предстательной железы, мозга, а также вирусов гепатита и Эбола. В настоящее время ведутся эксперименты по выявлению вирусной инфекции, в том числе COVID-19", - сказал Глухов.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается промышленный образец биосенсора и тест-системы в целом для организации крупносерийного производства.

"Наша разработка использует накопленный опыт и передовые технологии ведущих научных учреждений в области микроэлектроники, в частности, Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН). Наша тест-система обеспечивает высокую чувствительность и достоверность при высокой скорости - до 10 минут и низкой стоимости - до 500 рублей - проводимых анализов", - рассказал Глухов.

По его словам, в перспективе биосенсор может быть персонализирован. Разработчики планируют подключить его к сотовому телефону. Как отметил Глухов, предполагается блок для сменных картриджей, который будет подключаться к сотовому телефону по usb или по wi-fi. Специальное приложение после забора биоматериала - слюны - отобразит результаты теста на экране. Картриджи будут специализированы таким образом, что с помощью биосенсора удастся вести диагностику как по одному, так и по ряду заболеваний одновременно.

Объединенный завод НЗПП с ОКБ и "Восток" (входит в ГК "Элемент") - один из крупнейших в России изготовителей электронных компонентов - интегральных микросхем и дискретных полупроводниковых приборов. Предприятие специализируется на разработке и производстве компонентов электронной техники и законченных устройств.