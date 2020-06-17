Ихтиологи в течение лета оценят ущерб водоемам от разлива ГСМ под Норильском

После аварии на ТЭЦ-3 создана межведомственная комиссия, в ее состав включено около 30 чиновников и ученых, в том числе три ихтиолога. Одной из главных задач комиссии является разработка плана по оценке вреда, нанесенного окружающей среде в результате аварии. Также эксперты будут вести контроль за проведением работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, осуществлять мониторинг состояния земель, водоемов, животных и других биологических ресурсов на пострадавшей и прилегающей территории.

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Ихтиологи из Красноярска, Томска и Москвы в течение лета оценят ущерб водоемам на севере Красноярского края от разлива топлива на ТЭЦ-3 возле Норильска. Об этом в среду ТАСС сообщил директор Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Данил Воробьев.

"Сбор информации пройдет летом. В дальнейшем будет установлен мониторинг за состоянием экосистемы - он крайне необходим, так как последствия начнут проявляться позже на фауне и флоре. К примеру, репродуктивные функции можно только со временем оценить, морфологические изменения (что в тканях происходит) тоже", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на завкафедрой ихтиологии и гидробиологии БИ ТГУ Владимира Романова, который более 40 лет изучал ихтиофауну Таймырского полуострова, реки и озера полуострова являются уникальными объектами, в них обитают разные виды сиговых и лососевых рыб. Так, например, в реку Пясина массово заходит горбуша. Вместе с тем, по словам ученого, состояние некоторых водных объектов, и ранее требовало введения серьезных природоохранных мер из-за влияния промышленности. По этой причине, например, озеро Пясино как рыбохозяйственный водоем было утрачено.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 688 человек, привлечена 301 единица техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.