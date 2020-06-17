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В Новосибирской области в сентябре проведут 480 избирательных кампаний

Основными станут выборы депутатов Законодательного собрания

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Избирком Новосибирской области в сентябре организует проведение 480 избирательных кампаний регионального и муниципального уровня, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

"Эта избирательная кампания отличается тем, что проходят выборы абсолютного большинства органов местного самоуправления в регионе. Всего пройдет 480 избирательных кампаний", - сказала Благо.

По ее словам, основные выборы регионального уровня - выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. По смешанной системе будут распределены 76 депутатских мандатов. Кроме того, пройдут выборы глав двух муниципальных образований - наукограда Кольцово и Карасевского сельсовета Болотнинского района.

По словам председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамары Краткой, в Новосибирске предстоит распределить мандаты депутатов горсовета. Она напомнила, что весной текущего года горсоветом смешанная избирательная система была заменена на мажоритарную. В связи с этим депутатские округа были перераспределены по своим границам.

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