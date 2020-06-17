Омская РЭК доказала законность своих действий при установлении тарифа на вывоз мусора

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области доказала в суде правомерность установления тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, который после жалобы жителя Омска президенту РФ Владимиру Путину по предписанию ФАС России был снижен на 30%. Об этом сообщается в среду на сайте комиссии.

На прямой линии с Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию. Ведомство обвинило омскую РЭК в нарушении основ ценообразования и предписало произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. Комиссия снизила 1 августа тариф на 30,2%, но оспорила предписание ФАС в Московском арбитражном суде, посчитав свои действия при установлении тарифа законными.

"16 июня 2020 года апелляционной инстанцией решение Московского арбитражного суда было оставлено без изменений, то есть была подтверждена законность действий РЭК Омской области при установлении предельного единого тарифа на обращение ТКО и, значит, решение Московского арбитражного суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Какие последствия будет иметь это решение, станет известно только после рассмотрения Омским областным судом иска регоператора по обращению с ТКО компании "Магнит", которая требует у РЭК отменить снижение в одностороннем порядке тарифа и компенсировать ей выпавшие доходы, рассказали ТАСС в пресс-службе комиссии. В РЭК подчеркнули, что судебные разбирательства касаются только тарифа за 2019 год и никак не повлияют на размер текущей платы для населения.

Спорный тариф

В тарифе на обращение с ТКО в размере 5 213,62 рубля за тонну, установленном в Омской области с 1 апреля 2019 года, 93% составляли расходы на транспортировку отходов, которые были приняты по итогам конкурса. "Комиссия исходила из того, что приоритет торгов обозначен в нормативной базе, и эта позиция была подтверждена УФАС по Омской области и ФАС России письмами, которые эти ведомства направляли на запросы РЭК", - сообщили в пресс-службе.

Поэтому комиссия сочла, что изменение позиции ФАС России по учету в тарифе транспортных расходов должно быть реализовано через корректировку норм действующего законодательства, а не через предписания с обвинением РЭК в нарушении Основ ценообразования. 19 декабря 2019 года Московский арбитражный суд признал действия комиссии правомерными и отказал ФАС по всем пунктам, но антимонопольная служба подала апелляционную жалобу в арбитражный апелляционный суд.

О реформе

Реформа по обращению с ТКО началась в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после начала реформы более чем в три раза - с 43,5 до 127,25 рублей.

В России реформа обращения с ТКО началась 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.