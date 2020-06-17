Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 3 тыс.

БАРНАУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Новые случаи коронавируса выявлены в Алтайском крае - он зарегистрирован за последние сутки у 71 человека. Всего в регионе выявлено уже 3 010 случаев, сообщает оперштаб региона в среду.

"По количеству новых инфицированных заметного снижения пока нет. За сутки зарегистрирован 71 случай коронавируса. Общее число людей с выявленной инфекцией - 3 010 человек, в том числе 309 детей до 17 лет. Из всех людей, чьи тесты дали положительные результаты, 1,6 тыс. человек - жители Барнаула, остальные из других территорий края", - сообщает оперштаб.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, контролируют их лабораторные обследования, меднаблюдение.

В сообщении оперштаба отмечается, что краю удается удерживать высокий процент выздоровевших - на сегодня в общей сложности это 1 920 пациентов. За прошедшие сутки выздоровели 136 пациентов - 128 взрослых и восемь детей. За весь период пандемии в крае умерли 43 взрослых с выявленным вирусом, в том числе 22 случая непосредственно от коронавируса, в 18 случаях были зафиксированы иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.