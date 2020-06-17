СК проводит проверку после разлива бензина на нефтебазе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту разлива трех кубометров бензина на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в селе Абалаково в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в АО "Красноярскнефтепродукт", чья нефтебаза находится в Абалаково, сообщили ТАСС, что разлив произошел в пределах обваловки - защитной земляной дамбы вокруг резервуаров. По данным администрации Енисейского района, аварийные работы полностью завершены.

"Произошел аварийный разлив нефтепродуктов (бензин АИ-98) объемом примерно около трех кубических метров и площадью 150 квадратных метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка по факту возможной порчи земли (ст. 254 УК РФ) и по факту возможной халатности со стороны неустановленных должностных лиц Ростехнадзора (ст. 293 УК РФ)", - сообщили в СК.

По предварительным данным, разлив топлива произошел в результате нарушения технологического процесса при перекачке бензина АИ-98 с железнодорожной цистерны в резервуар. Следователями истребована документация, опрошены сотрудники предприятия и иные представляющие интерес для следствия лица, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Красноярскнефтепродукт" обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций принадлежит Красноярскому краю.