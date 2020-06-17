Омский горсовет принял решение акционировать "Тепловую компанию"

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Омский городской совет в среду принял решение акционировать в связи с предбанкротным состоянием муниципальную "Тепловую компанию", снабжающую теплом 90% потребителей Омска, сообщила в среду пресс-служба горсовета. Это позволит компании, задолженность которой за газ составляет почти 700 млн рублей, улучшить финансовую ситуацию и увеличить шансы на получение кредитов.

"Тепловая компания" станет акционерным обществом. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Омского городского совета. Это стало необходимым в связи с предбанкротным состоянием муниципального предприятия. Компания закончила год с большими убытками. Преобразование позволит: во-первых, улучшить структуру баланса: не будет непокрытого убытка предприятия; во-вторых, улучшить положение предприятия для получения кредитов", - сообщает пресс-служба.

Завершить процесс акционирования компании планируется до конца 2020 года. "Было принято решение 100% акций АО закрепить за городской властью, а любое отчуждение имущества или акций должно проходить только через Омский городской совет", - приводит пресс-служба слова руководителя комитета по муниципальной собственности Максима Астафьева.

В пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз Омск" ТАСС рассказали, что "Тепловая компания" остается крупнейшим должником из теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области. "На 1 июня просроченная задолженность ТСО составила 1,3 млрд рублей. Из этой суммы задолженность "Тепловой компании" - 696,3 млн рублей", - отметил представитель ресурсоснабжающей организации.

Муниципальное предприятие Омска "Тепловая компания" производит тепловую энергию на 26 котельных, обеспечивает транспортировку тепла от 12 котельных города и пяти источников омского филиала ОАО "ТГК-11". Протяженность тепловых сетей компании, по которым обеспечивается теплоснабжение более 90% потребителей города, составляет почти 1 тыс. км.