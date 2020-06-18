Компания "ТГК-11" снизит к 2024 году выбросы в атмосферу Омска почти на 9%

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Компания "ТГК-11", три ТЭЦ которой в Омске производят около 36% всего объема выбросов в атмосферу, снизит к 2024 году валовые выбросы на 8,97% от уровня 2017 года за счет переоснащения по нацпроекту "Экология" электрофильтров котлов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Комплексный план [по снижению выбросов в Омске] предусматривает поэтапное техническое перевооружение электрофильтров котлов ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 к 2024 году с установкой гибридных фильтров. Внедрение передовых систем очистки позволит снизить валовые выбросы в атмосферу от уровня 2017 года на 22,5 тыс. тонн, или 8,97%. Капитальные затраты оценены в объеме 5,88 млрд рублей, источник финансирования - федеральный бюджет", - сказали в пресс-службе, отметив, что в настоящее время нет изменений, которые касались бы переноса сроков реализации программы из-за пандемии коронавируса.

В "ТГК-11" добавили, что компания реализует также ряд крупных инвестиционных проектов на омских ТЭЦ. В частности, в 2021 году планируется завершить модернизацию деаэрационно-подпиточной установки на ТЭЦ-3, техническое перевооружение химического цеха ТЭЦ-3, модернизацию турбоагрегата №7 на ТЭЦ-4. "Применение современных технологий при модернизации оборудования позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить качество энергоснабжения потребителей города и региона", - подчеркнули в компании. Стоимость инвестиционной программы не уточняется.

АО "ТГК-11" объединяет энергогенерирующие мощности Омской области и является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири. В ее состав входят омские ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании составляет 1565,2 МВт, тепловая - 3669,24 Гкал/ч. Компания принадлежит группе "Интер РАО".

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". В рамках этого федерального проекта планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах. Также должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.