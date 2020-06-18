Новосибирский университет вложит 7 млн руб. в первый этап создания ведомственной клиники

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Руководство Новосибирского государственного университета (НГУ), одного из ведущих вузов России, до конца 2020 года вложит 7 млн. рублей в первый этап создания университетской клиники, которая объединит медицинский научно-образовательный центр НГУ и клиники институтов СО РАН. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе университета.

Инициаторами и участниками проекта университетской клиники выступают Институт медицины и психологии им. В. Зельмана НГУ и три института медицинского профиля Сибирского отделения (СО) РАН. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал проект клиники, отметив, что ее создание позволит эффективнее использовать возможности исследовательских институтов, в том числе и в целях региональной медицины.

"Финансирование предполагается за счет средств НГУ по программе повышения конкурентоспособности (топ-100). На 2020 год объем финансирования - 7 млн. рублей", - сообщили в пресс-службе.

В вузе рассказали, что на первом этапе будет создана единая информационная система для всех медучреждений. Она включит в себя единую базу данных пациентов и общий для всех медучреждений тариф оплаты услуг. Кроме этого, будет разработана интернет-система взаимодействия с пациентами для их распределения по клиникам.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тысяч студентов.