Почти 32 тыс. кубометров водотопливной смеси собрали с места разлива под Норильском

НОРИЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали за сутки более 600 кубометров смеси топлива и загрязненной воды на месте разлива под Норильском, всего собрано почти 32 тыс. кубометров, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 679 кубометров (всего 31 997 кубометров), в том числе с акватории реки Амбарная 73 кубометра (всего 25 146 кубометров)", - сообщили в оперативном штабе.

В места складирования на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено более 7,1 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - более 99 тыс. тонн. Кроме того, до 65 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 679 человек, привлечены 290 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.