В Новосибирске имплантировали митральный клапан сердца, применив правосторонний доступ

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Хирурги новосибирской клиники Мешалкина первыми в России осуществили транскатетерную имплантацию протеза митрального клапана сердца через правый межреберный промежуток с рассечением кожных покровов менее 5 см, минимизировав хирургическую травму. Операция была проведена 80-летней пациентке, которой не подходили другие виды вмешательства из-за высоких рисков, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы клиники.

"Транскатетерную имплантацию протеза митрального клапана сердца осуществили через правый межреберный промежуток с рассечением кожных покровов менее 5 см, минимизировав хирургическую травму. Такая операция стала первым российским опытом имплантации митрального протеза с использованием правостороннего доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка в возрасте 80 лет обратилась на прием к кардиологу клиники Мешалкина с жалобами на быструю утомляемость и выраженную одышку. Специалисты диагностировали у женщины выраженное стенозирование митрального клапана сердца вследствие структурных изменений ранее имплантированного биологического протеза. При этом ранее пациентка уже перенесла два вмешательства по поводу порока митрального клапана сердца.

Как отмечают в клинике, из-за ряда серьезных сопутствующих патологий, а также перенесенного в 2013 году обширного инфаркта миокарда и тяжелого состояния пациентки, сопряженного с симптомами сердечной недостаточности, традиционное хирургическое лечение, подразумевающее "открытую" операцию в условиях искусственного кровообращения, было связано с крайне высоким риском серьезных осложнений и летального исхода.

Из-за невозможности выполнения операции "клапан-в-клапан" через бедренные сосуды планировалось использование альтернативного доступа имплантации протеза - доступом через верхушку сердца. Однако применяемый в хирургической практике доступ через межреберный промежуток с левой стороны с последующим введением протеза на системе доставки через верхушку левого желудочка сердца также не подходил для пожилой пациентки.

"Сократительная функция сердца больной страдала после перенесенного ранее инфаркта миокарда, поэтому наиболее безопасным вариантом являлся доступ через левое предсердие с небольшим рассечением межреберного промежутка правой стороны грудной клетки", - приводит пресс-служба слова руководителя центра новых хирургических технологий Александра Богачева-Прокофьева. В клинике Мешалкина отмечают, что в России ни одно медицинское учреждение не обладает опытом транскатетерной имплантации протезов в митральную позицию с использованием правостороннего доступа.

О клинике

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина (клиника Мешалкина) - один из крупнейших в стране центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.