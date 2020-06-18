Мэр Бодайбо стал третьим кандидатом в губернаторы Иркутской области

ТАСС, 18 июня. Мэр города Бодайбо, крупного золотодобывающего центра в Иркутской области, Евгений Юмашев подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах главы региона на основе самовыдвижения. Он стал третьим претендентом на этот пост, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе областного избиркома.

"Евгений Юмашев представил в избирательную комиссию документы для выдвижения на пост губернатора", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Юмашев решил участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Юмашев был избран мэром Бодайбо в 2007 году, набрав более 80% голосов жителей. На эту должность он переизбирался также в 2012 и 2017 годах. Бодайбо - один из районных центров востока Иркутской области, в городе сосредоточено несколько промышленных, в частности, золотодобывающих компаний. Население Бодайбо - около 13 тыс. человек.

Ранее документы в облизбирком подал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев и председатель регионального совета партии "Родина" Максим Евдокимов.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона ушел в отставку коммунист Сергей Левченко. 11 июня Кобзев первым подал документы в избирком региона для участия в выборах. Он баллотируется в порядке самовыдвижения. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил ТАСС, что партия поддержит кандидатуру Кобзева.

Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.