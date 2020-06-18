Чиновника мэрии Иркутска арестовали по подозрению в получении взятки

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. В Иркутске арестован начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского благоустройства администрации города, подозреваемый во взяточничестве при проведении ремонта сетей. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщила в четверг журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"В Иркутске арестован начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации. По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным отделом по Октябрьскому району предъявлено обвинение начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").

По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения на улицах Артиллерийской и Сахалинской пос. Ермаковка Иркутска, председателем комиссии являлся заместитель председателя комитета - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города. В период проведения аукциона чиновник предложил гендиректору компании ООО "Восход" принять участие в аукционе, пообещав способствование в выигрыше, за что попросил передать в качестве взятки 200 тыс. рублей. Взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту.

Накануне следователями СК РФ совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России "Иркутское" чиновник городской администрации был задержан. Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось.