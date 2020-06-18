Металлурги в Новокузнецке восстановили танк 1943 года для парада Победы

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники одного из крупнейших сталелитейных заводов мира - металлургического комбината "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке - восстановили танк Т-34, который принимал участие в боях во время Великой Отечественной войны, а в послевоенное время стал памятником трудовому подвигу кузнецких металлургов. Боевая машина уже прошла испытания на полигоне и готова к участию в городском параде Победы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия.

Танк Т-34 был выпущен в 1943 году из брони Кузнецкого металлургического комбината (КМК) и поступил на фронт. За полтора года войны танк потерял два экипажа, дважды был подбит. После войны Т-34 служил в советских танковых частях в Германии и Чехословакии, а затем в составе лучшего танкового подразделения Сибирского военного округа. В 1972 году по решению командования СВО боевая машина была передана в Новокузнецк и установлена площади Побед возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината, став объектом культурного наследия муниципального значения.

"Восстановление боевой машины стало серьезным вызовом для нас. 47 лет танк не сходил с постамента. Было много споров: поедет - не поедет. Но кузнецкие металлурги привыкли выполнять поставленные задачи. <…> Сегодня танк поехал!" - цитирует пресс-служба вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Сибирь" Алексея Солдатенкова.

Восстановительные работы проведены всего за 450 часов - это менее трех недель. Отремонтированы двигатель, топливная система, башня и другие механизмы танка. Кроме металлургов в них приняли участие военнослужащие танкового батальона войсковой части города Юрги.

"Необходимую помощь в подготовке машины оказали практически все подразделения комбината: рельсобалочный, литейный, механический цеха, цех теплогазоснабжения, коксоаглодоменное производство, ремонтные службы. По воссозданию исторического облика машины металлургов консультировали сотрудники Новокузнецкого историко-технического клуба моделистов", - пояснили в пресс-службе.

Ранее власти Кузбасса приняли решение провести парады Победы с участием военной техники 24 июня в четырех городах региона. Танк-34 возглавит колонную боевой техники в Новокузнецке. Планируется, что в ее составе также проедут ретроавтомобили.