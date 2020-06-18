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Паводок в Иркутской области
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МЧС получило 9,2 млн рублей на ремонт объектов, поврежденных паводком в Иркутской области

Средства выделены из резервного фонда правительства России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России выделило МЧС из резервного фонда 9,2 млн рублей на обеспечение проектно-изыскательных работ на объектах, поврежденных паводком в Иркутской области. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 9,2 млн рублей в целях финансового обеспечения проектно-изыскательных работ на объектах капитального строительства МЧС России в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, относящихся к ведению МЧС России" программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в документе.

МЧС также поручено "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с предоставлением доклада до 1 февраля 2021 года".

В 2019 году Иркутская область пострадала от сильных паводков. Летом из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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