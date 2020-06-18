Суд в Омске оставил в силе приговор семейной паре, ставившей ребенка на гречку

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Омский областной суд оставил в силе приговор Алине Юмашевой и ее сожителю Сергею Казакову, которые издевались над сыном женщины и ставили его на колени на гречку, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

За издевательство над ребенком Юмашева и Казаков ранее были приговорены к 1,5 и 4,5 года колонии общего режима.

"Приговор в отношении Казакова и Юмашевой в части квалификации и наказания [оставлен] без изменения", - сказали в пресс-службе.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. Суд установил, что Юмашева и Казаков таким образом наказывали мальчика за малейшие провинности. Иногда ребенок проводил на гречке по несколько часов.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину. В конце февраля Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании ребенка. Его мать и ее сожитель приговорены к 1,5 и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Мальчик был передан под опеку двоюродной бабушке и проживает с ней.