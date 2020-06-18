Разрез в Кузбассе остановил строительство углепогрузочной станции из-за протестов жителей

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Руководство угольного разреза "Кузнецкий Южный" в Кузбассе приняло решение о приостановлении строительства железнодорожной погрузочной станции в Новокузнецком районе из-за протестов местных жителей, сообщил в четверг заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. При этом он заверил, что работы ведутся законно, о чем жители недостаточно информированы.

Как сообщают СМИ в Кузбассе, жители Новокузнецкого района и соседнего с ним города Мыски несколько дней круглосуточно дежурят в палатках в районе поселка Черемза, где разрез "Кузнецкий Южный" начал подготовительные работы к строительству углепогрузочной станции. Граждане считают, что строительная техника работает с нарушениями, подрядчики загрязняют металлургическим шлаком малую реку Каландас и повреждают ее русло, так как большегрузы движутся прямо по нему.

"Решение о приостановлении работ, принятое руководством разреза, правильное. Несмотря на финансовые потери, строительство станции не начнется до того момента, когда будут даны ответы на все возникающие у жителей региона вопросы. Каждый должен знать, что все работы выполняются в рамках российского законодательства. <…> Уверен, эта ситуация возникла из-за недостаточной информированности о проекте, и самое главное, о законности его реализации", - написал Панов на своей официальной странице в Instagram.

Он также отметил, что надзорные органы в настоящий момент не подтверждают информации о нарушениях при строительстве. "Если нарушения будут выявлены, до их устранения строительство не должно возобновиться", - отметил заместитель губернатора Кузбасса.

Разрез "Кузнецкий Южный" с собственной углепогрузочной станцией и технологической дорогой строится на территории Новокузнецкого района и Мысковского городского округа на юге Кузбасса. Лицензия на добычу на участке Чуазасский Кондомского геолого-экономического района с запасами около 240 млн тонн угля получена предприятием в 2019 году. Углепогрузочный комплекс будет располагаться на удалении 2,4 км от ближайших жилых домов, при этом подъездные железнодорожные пути находятся менее чем в 400 метрах от жилой застройки поселка Черемза. Строительство станции планировалось завершить к концу текущего года, чтобы со следующего предприятие начало добычу и отгрузку угля. Проектная мощность разреза на 2021 год оценивается в 2,2 млн тонн угля в год.