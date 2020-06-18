Источник: сбежавшего из красноярской больницы заключенного задержали на финской границе

ТАСС, 18 июня. Заключенный Михаил Голиков, сбежавший из больницы в Ачинске в Красноярском крае, был задержан при попытке перейти российско-финскую границу. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Голиков сбежал из Ачинской межрайонной больницы, где проходил лечение, в мае этого года. Он был осужден 15 лет назад за убийство, разбой и умышленное повреждение чужого имущества.

"Задержан, границу перейти ему не дали", - сказал собеседник агентства. Адвокат Виктория Дерменева, ранее защищавшая Голикова, пояснила ТАСС, что он самостоятельно добрался до границы с Финляндией.

В региональном ГУ ФСИН заявили, что пока к ним документы о поимке Голикова не поступали, он по-прежнему числится в розыске.

Голиков был осужден за то, что вместе с сообщником избил и ограбил владельца автомобиля и его приятеля. Затем они выехали за пределы Ачинска, где сожгли автомобиль вместе с владельцем. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В мае 2019 года Советский суд Красноярска заменил ему оставшуюся часть наказания (5 лет и 3 месяца) с лишения свободы на принудительные работы, он отбывал наказание в Ачинском исправительном центре.